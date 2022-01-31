Trabzonspor'a Kaan Ayhan cevabı! Sassuolo...
Trabzonspor Kaan Ayhan için tüm şartlarını zorlamaya devam ediyor. Bordo-mavililer milli futbolcu için İtalyan ekibi Sassuolo ile bir kez daha görüşürken İtalyanlan Kaan'ın kiralık verilmeyeceğini ve 8 milyon euro bonservis talep ettiklerini iletti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40
KAAN DA İSTİYORDU
Kaan Ayhan da kulübünü ikna edemezken, İtalyanlar ile 8 Şubat'ta bitecek olan ara transferde bir görüşme daha yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Trabzonspor cephesi ise Kaan 27 yaşındaki stoper için şartları gerçekten zorladıklarını ancak bu rakamların üzerine çıkamayacaklarını belirtti