Trabzonspor'a Kaan Ayhan cevabı! Sassuolo...

Trabzonspor Kaan Ayhan için tüm şartlarını zorlamaya devam ediyor. Bordo-mavililer milli futbolcu için İtalyan ekibi Sassuolo ile bir kez daha görüşürken İtalyanlan Kaan'ın kiralık verilmeyeceğini ve 8 milyon euro bonservis talep ettiklerini iletti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40