Evrard Kouassi Trabzon'a geliyor!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da devre arasında takıma dahil edilen ancak Afrika Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Evrard Kouassi şehre geliyor. Ülkesi Fildişi'nin Mısır'a eğlenmesinin ardından Trabzon'a dönecek olan futbolcu her iki kanatta da görev alabiliyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 06:40