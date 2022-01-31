Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da devre arasında takıma dahil edilen ancak Afrika Kupası nedeniyle takımdan ayrı kalan Evrard Kouassi şehre geliyor. Ülkesi Fildişi'nin Mısır'a eğlenmesinin ardından Trabzon'a dönecek olan futbolcu her iki kanatta da görev alabiliyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor, Gervinho sezonu kapatınca devre arasında kanat arayışlarına girmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Evrard Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Edin Visca kadroya dahil olmuştu. Yusuf ve Visca, Karadeniz ekibinin formasını giyerken Kouassi, Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda boy gösterdiği için henüz oynayamamıştı. Fildişi, Mısır'a elenince 27 yaşındaki futbolcunun durumu da netleşti. Her iki kanatta ve yardımcı forvet oynayabilen Kouassi bugün Trabzon'da olacak. Corona virüsü testine girecek olan başarılı hücum oyuncusunun Kasımpaşa maç kadrosunda olması bekleniyor. Abdullah Avcı onu kulübede başlatacak, duruma göre sahaya sürecek.