Süper Lig'in lideri Trabzonspor stoper arayışlarına hız verdi. Bordo-mavililerde gündeme gelen birçok isimden olumlu sonuç alınmazken listeye Ömer Toprak eklendi. Bordo-mavililerin bu ilgisinin ardından milli futbolcuda bu transfere sıcak bakıyor. (TS spor haberleri)
Edgar İe'nin sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın girişimlerinden sonuç alamamıştı. Mutlaka bir oyuncu almayı planlayan bordomavililer rotasını bir kez daha Ömer Toprak'a çevirdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Bundesliga 2'de Werder Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla daha önce yapılan pazarlıklar yarıda kalmıştı. Bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde bir girişim daha yapması bekleniyor. Ömer Toprak'ın da kariyerinin bu bölümünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.