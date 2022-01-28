Trabzonspor'da Ömer Toprak yeniden gündemde!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor stoper arayışlarına hız verdi. Bordo-mavililerde gündeme gelen birçok isimden olumlu sonuç alınmazken listeye Ömer Toprak eklendi. Bordo-mavililerin bu ilgisinin ardından milli futbolcuda bu transfere sıcak bakıyor. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40