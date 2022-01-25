Transferde geleceği yönelik yatırımlar yapan Trabzonspor, genç futbolcular Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör ile anlaştı.
Trabzonspor'un 2 yeni transferi Kerem Şen ve Batuhan Kör kara takıldı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa gide Trabzonspor'da, yen transferler hava muhalefetine takıldı. Bursaspor'dan transfer edilen ve şehre gelmesi beklenen Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşları iptal oldu. 2 oyuncunun gelişi başka bir tarihe ertelendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 14:25 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022- 14:26
61Saat'in haberine göre; Anlaşmanın ardından Kerem Şen ve Batuhan Kör'ün, bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyordu. Ancak İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sabah 08.50 uçağı ile Trabzon'a gelmesi beklenen 2 genç oyuncu kar engeline takıldı.
Uçuşlar iptal olunca oyuncuların gelişi başka bir tarihe ertelendi. Taha Altıkardeş'in ise yakın zamanda Trabzon'a gelmesi bekleniyor.