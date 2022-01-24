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Trabzonspor'un önünde Jean Kouassi için iki yol bulunuyor. Fildişili oyuncuya yer açmak için yabancı futbolculardan birinin gitmesi gerekiyor. Bordo-mavililer bu ismin sezonu kapatan Gervinho olması için çabasını sürdürüyor. Devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'un bir başka alternatifi ise Jean Kouassi'yi başka bir takıma kiralamak. Bu durumda Kouassi, Trabzonspor formasını ancak yeni sezonda giyebilecek.