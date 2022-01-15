Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde lider konumda bulunan bordo mavililer, deplasmanda 3 puana uzanmak istiyor. Öte yandan Sivasspor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde. Heyecan dolu Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Cornelius.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR 5 EKSİK!

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamadı.

SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer alamadı.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, bu maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.