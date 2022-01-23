TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Jean Kouassi için Bruma formülü!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, devre arasında da kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Onlardan birisi olan Kouassi'nin ise henüz lisansı çıkartılamadı. Gervinho'nun lisansını donduramadığı için Fildişi Sahilli yıldızı TFF'e bildiremeyen bordo-mavililer, çözümü Bruma formülüyle buldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 11:04