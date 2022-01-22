TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu! Hamsik ve Nwakaeme...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı.

Bordo-mavililerin Galatasaray maçı kafilesinde "Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswıl, Hugo, Ahmetcan, Berat, Hamsik, Siopis, Murat Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Salih, Cornelius" olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen, sakatlığı bulunan Gervinho, tedavileri süren Djaniny, Abdulkadir Ömür ve Trondsen, corona virüsü karantinasındaki Fode Koita ile milli kampta bulunan Kouassi, kafilede yer almadı. Yusuf Erdoğan da, kart cezalısı olmasına rağmen bordo-mavili takımın kafilesinde yer alıp, İstanbul'a gitti.

İşte kamp kadrosu: