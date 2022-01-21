CENGİZ GİBİ GÖRÜYOR

Avcı'nın çok istediği ve '1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa'ya satabiliriz' dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah hocanın Altınordu'dan Başakşehir'e getirdiği Cengiz Ünder, 1 sene sonra 15 milyon euro'ya Roma'ya gitmişti.