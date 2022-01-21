Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayarak transfer şov yapan lider Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Sakatlığı sonrası kontenjan açılabilmesi için gönderilen Portekizli Edgar'ın yerine mutlak bir takviye gerçekleştirmek isteyen Fırtına, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli futbolculara yönelmişti ve Kaan Ayhan için Sassuolo'nun kapısını çalmıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Stopere yerli hamlesi! Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın...
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçından 3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bordo-mavililer bu mevki için yerli alternatif oluşturmak isterken, gündeme gelen isimler de ortaya çıktı. Fırtına Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Hellas Verona'dan Koray Günter ve son olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Ancak İtalya ekibi yüksekten uçunca beklemeye geçilmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de son iki haftada kaybedilen dört puan sonrası ise Karadeniz devinin kurmayları elini çabuk tutma kararı aldı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki stoper için yeni bir teklifle Sassuolo kulübü ile yeniden temasa geçecek.
GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Kaan, Sassuolo'nun önceki günkü Cagliari ile oynadığı maçta kadroya alınmadı. Listedeki diğer aday Koray Günter. Hellas Verona'da top koşturan 27 yaşındaki gurbetçi, daha önce G.Saray formasını giymişti. 1.86 boyundaki sağ stoper, Serie A'da bu sezon 15 maça çıktı.