TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu! Galatasaray derbisinde...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamaya göre, yıldız oyuncunun sol kasığında birince derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde kadroda olmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022- 18:19