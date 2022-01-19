Trabzonspor 1-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bordo mavililerin golünü Cornelius kaydederken, Giresunspor'un sayısı ise Umut Nayir'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022- 22:06