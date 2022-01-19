Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip maça, Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür ve Cornelius 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio ve Umut 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 68. dakikada Giresunspor, Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, bu gole 78'de Cornelius ile cevap vererek skoru 1-1'e getirdi.
Trabzonspor, maçın uzatma anlarında Bakasetas ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Müsabakada başka gol olmadı ve Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı.
Bu sonuçla Trabzonspor 51 puanla liderliğini sürdürürken, Giresunspor 26 puanla 14. sırada yer aldı.