Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Andreas Cornelius, "60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30'u çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İŞTE CORNELIUS'UN AÇIKLAMALARI:

60 dakika bizim için biraz boşa harcanmış oldu. Son 30'u çok iyi geçirdik. Maçın içine kendimizi verdiğimizde pozisyonlar yakaladığımızı da gördük.

Topun nereden ya da nasıl geldiği benim için önemli değil. Önemli olan bir şekilde topu ceza sahasına sokabilmemiz. Top ceza sahasına geldiğinde ben de kendi pozisyonumu almaya çalışıyorum ve bir şekilde golü yapmaya çalışıyorum.