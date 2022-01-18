TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını yazdı! Kaan Ayhan'ın fiyatını düşürmek için...

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, devre transfer dönemini de hareketli geçirdi. Bordo mavililar kadrosuna önemli isimleri katarken bu kez gözler stoper bölgesine çevrildi. Fırtına'nın listesinin başında bulunan milli yıldız Kaan Ayhan için flaş bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 11:20