TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor - Trabzonspor maçını bu sözlerle değerlendirdi
Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Usta spor yazarları ise bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Trabzonspor da Sivasspor da önemli oyuncularının hem hasta olması hem de Afrika Kupası'nda yer almasından dolayı eksik kadrolarla sahaya çıktılar. Geçen hafta Yeni Malatyaspor maçında bordo-mavililerin topa sahip olduğunda oyun kurulumunda yaşadığı sıkıntıyı dile getirmiştim. Aynı sıkıntı Sivas maçında da görüldü.
İki stoper Hüseyin ve Vitor Hugo'nun yanına sol bek Denswil ile sağ bek Peres de geldi. Kendi yarı alanında Sivas'ın santrforu James'e dörde bir gibi gereksiz bir üstünlük sağlayarak oyun kurmaya çalıştılar. Burada iki kenar bekin daha fazla genişlikte ve derinlikte alması gerekirdi topu. Zaten Hamsik'i Kerem ile kapattığı gibi Cofie ve Özkan ile de Dorukhan ve Bakasetas'ı da kapatarak orta sahada alan değil neredeyse adam adama bir markaj uygulattı Rıza Çalımbay.
Orta sahada oyun alternatifleri ve planlar üretemeyen bordo-mavililer çok fazla topa sahip olmalarına rağmen bunu kendi yarı alanında yatay ve geriye oynayarak vakti boşa harcadılar. Orta saha oyuncuları da hareket ederek alan açmayınca rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde çok fazla topla topla buluşamadıkları gibi gol pozisyonu da üretemediler.
Trabzonspor'un geriye düştükten sonra attığı golü Abdullah Avcı'nın doğru analiz edip bundan sonraki oyun kurulumunu bu şekilde yapması gerekir. Çünkü gol pozisyonundan önce iki kenar bek Hugo ve Hüseyin daha çizgiye gidip oyunu açmışlardı. Yaptıkları pas trafiğinde Hugo topla beraber orta sahaya kadar çıkıp Abdülkadir Ömür'ün çok doğru savunma arkasına yaptığı koşuya çok doğru bir derinlemesine savunma arkasına pas attı. Ve Trabzonsopr eşitliği sağladı.
Eğer rakip iki santrfor ile oynuyorsa o zaman iki stoperin arasına bir kenar beki sokulabilir veya Hamsik de yeri geldiğinde oraya girebilir. Ama Sivasspor böyle bir baskı da götürmedi bordo-mavililere. Kendi yarı alanında doğru bir şekilde oyun kuramadığından dolayı Trabzonspor pozisyon bulmakta da zorlandı. İkinci yarı kar yağışının hızlanmasıyla zemin ağırlaştı.
Bu şartlara bir de Mete Kalkavan'ın daha önce Henrique'yi atmadığı gibi maçın sonunda Abdullah Avcı saha içine bir adım attı diye oyundan atması eklendi. Kural bunu söylüyor doğru. Çizgi ihlalinde atılması gerektiğini herkes biliyor ama Mete Kalkavan'ın da bunları saha içinde kovalamaması gerekir. Bu yalnız Avcı için değil tüm antrenörler için böyle olması gerekir. Ama son zamanlarda Trabzonspor aleyhine 'hakemler kolluyor' algısı yaratıldı. Kalkavan da sanırım bunların bayağı etkisinde kalmış. Avcı'yı oyundan ihraç ederek rahatlamıştır!
YUNUS EMRE SEL - SOĞUKTA RÖVEŞATA
Visca takviyeli Trabzonspor, Nwakaeme ve Djaniny eksiklerine rağmen ümitliydi karlı Sivas deplasmanında. Rakibin de önemli eksikleri göze çarpıyordu, Fajr gibi, Gradel gibi pek çok takımın kaderine etki edebilecek iki kritik oyuncusundan mahrumdu Sivasspor.
Maçın ilk dakikalarında soğuk havanın çok etkili oynadığı görüldü. Sahadaki her aksiyonun neticesini belirleyen bu soğuğa karşı her iki takım da ısıtıcı bir oyun sergileyemedi. Trabzonspor, görece genç ve tecrübesiz Sivas merkez orta alanına karşı bir üstünlük geliştiremedi. Visca da bu durgunluğa çare olamadı, o da etkisiz göründü ilk yarı boyunca.
Sivasspor, Trabzonspor'un direnç noktaları sayılabilecek Hamsik ve Bakasetas'ı sıkıştırırken Trabzon orta sahası buna panzehir geliştiremedi. Sezonun Trabzonspor adına en belirleyici oyuncularından biri olan Uğurcan'ın hatası sonrası gelen Sivasspor golünden sonra Trabzonspor, bu sezon hemen her maç yaptığı gibi çabuk toparlandı.
Orta sahadan beklenen verimi alamadığını gören Hugo, çok iyi bir koşuyla Cornelius'un boşalttığı alana sızan Abdülkadir'i güzel bir pasla, Abdülkadir de bu güzel pası şık bir golle ödüllendirdi.
İkinci yarı "Mareşal Kış" biraz daha etkinliğini hissettirirken Trabzonspor orta sahasının sazı eline alma beklentileri Visca ve Abdülkadir'in yerine oyuna giren Yusuf Erdoğan'ın da bekleneni verememesi sebebiyle etkisiz göründü. Bu esnada kar, sahadaki oyunculara nasıl oynamaları gerektiği konusunda ince ince ipuçları verir gibi yağıyor, etkisini artırıyordu.
Kar yağışının oyuna ve zemine etkisini lehine çevirmek isteyen Sivasspor, kaleyi gördüğü yerden yokluyordu. Trabzonspor ise ısrarla organizasyon arıyordu. Bu organizasyon denemelerinden birinde nihayet Yusuf Erdoğan'la gole yaklaştı Trabzonspor; savunma topu çizgiden çıkardı.
Sonraki dakikalarda Trabzonspor beraberliğe, Sivasspor da ara ara şansının kendisine sunacağı bir hediyeye oynadı. Saha şartları ve eksikler Trabzonspor'un oyununu etkilese de; genel olarak lidere yakışır bir hırs ve arayış gösteremedi Trabzonspor.
Bir de hakem parantezini açmak lazım ki, sahada bir bordo-mavi forma varsa karşısında yer almayı nasıl yapıyorsa hep başarıyor. Yine de bu coğrafyada böyle maçların altın kuralı bellidir: Yenemiyorsan yenilme.