Süper Lig'de lider konumda bulunan ve devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor, 3 genç oyuncuyu daha transfer etti. Bordo mavili takım, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer ettiğini duyurdu. İşte Fırtına'dan yapılan açıklama...

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan Trabzonspor, 3 genç oyuncuyu daha transfer etti. Bordo mavili takım, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer ettiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması!

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."