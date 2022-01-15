Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Leke James ve Abdülkadir Ömür'ün karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Maçta gol perdesini 20. dakikada Sivasspor forması giyen Leke James açtı. Bu gole cevap 24'te Abdülkadir Ömür'den geldi. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

FIRTINA 5 OYUNCUDAN YOKSUN ÇIKTI!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan lider Trabzonspor, müsabakaya 5 oyuncusundan yoksun çıktı.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan Siopis ve Nwakaeme, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Karadeniz ekibinde Nwakaeme ve İsmail Köybaşı'nın yerine Visca ve Vitor Hugo görev yaptı.

Trabzonspor, sahaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius 11'i ile çıktı.

SİVASSPOR'DA 6 EKSİK

Kırmızı-beyazlı takımda ise sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, rahatsızlık geçiren Dimitrios Goutas ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 20. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Goutas ve Hakan Arslan'ın yerine Camara ve Özkan Yiğiter'e görev verdi.

Sivasspor, sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique, Leke James 11'i ile çıktı.

AHMET ÇALIK İÇİN SAYGI DURUŞU

Sivassporlu oyuncular, maç öncesi ısınmaya hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle çıktı.

Karşılaşma öncesi de Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.