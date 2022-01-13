Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi. Bordo mavililerde bir ismin daha corona virüsü testi pozitif çıktı.

İşte o açıklama;

"Bilgilendirme | Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

DAHA ÖNCE SIOPIS POZİTİF ÇIKMIŞTI

Bordo mavili ekipte ilk testi negatif çıkan Siopis'in ikinci testi de pozitif sonuçlanmıştı.