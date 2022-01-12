Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bu sezon mutlak şampiyonluk arzularken dördüncü transferde de hız kesmiyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Doğuhan Aral Şimşir transferini bitiriyor! Resmi açıklama... (TS spor haberi)
Süper Lig'de ikinci yarıya da galibiyetle başlayan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo mavililer, transfer çalışmalarını hızlandırırken, Doğuhan Aral Şimşir ismi gündeme gelmişti. Transferde sona yaklaşan Fırtına'da resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. İşte tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
3 yeni ismi resmen duyuran yönetim, hücum hattına takviye yapmak için önemli bir hamle yaptı.
Alınan bilgiye göre; Bordo-mavililer, Midtjylland forması giyen Doğuhan Aral Şimşir için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.