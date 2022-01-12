MENAJER ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLDÜ



Bu sezon 24 resmi maçta oynayan tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı çok istiyor. Tecrübeli oyuncu için daha önce menajerler üzerinden Rus kulübünün nabzını yoklayan Trabzonspor yönetimi, bu kez resmi bir ilgi kağıdı gönderdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gigot için Moskova'ya, "Bonservis beklentiniz ne?" diye soruldu. Gelecek yanıta göre bir teklif hazırlayacak olan bordomavililer, çok sayıda talibi olan Fransız stoper ile de menajer üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. 1.87 boyundaki savunmacının teklifler arasında bir karar vermediği ve düşünme sürecinde olduğu belirtildi.