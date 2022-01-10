19 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Trabzonspor'la sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam eden Vitor Hugo geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras takımından transfer edilmişti. Brezilyalı savunmacı bu sezon 19 maçta görev aldı, 1658 dakika sahada kaldı ve 1 de gol attı.