Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk devresinde sol bek mevkiinde birçok ismi denemiş ancak istediği verimi alamamıştı. Puchacz'in gelişi ile bu problem sona erecek. Fırtına'nın stoper takviyesi için de girişimleri devam ediyor.