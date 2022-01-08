08 Ocak 2022, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...

Trabzonspor'da sol bek pozisyonu için birçok ismin adı geçerken son olarak Union Berlin forması giyen Tymoteusz Puchacz konusunda karar kılındı ve oyuncuyla anlaşmaya varıldı. Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki futbolcu pazar günü Trabzon'da olacak. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transfer döneminin de yıldızı olmayı başardı. Bordo-mavililer, Wuhan'ın Fildişili kanadı Kouassi ve Başakşehir'in sağ kanadı Edin Visca'nın ardından Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz'yı da yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlıyor.

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a gelecek. Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ilk devresinde sol bek mevkiinde birçok ismi denemiş ancak istediği verimi alamamıştı. Puchacz'in gelişi ile bu problem sona erecek. Fırtına'nın stoper takviyesi için de girişimleri devam ediyor.

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...

7 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Puchacz 23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gözlerini açtı. Profesyonel kariyerine 2017'de Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi. 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Union Berlin'e imza attı. Ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Puchacz yalnızca 7 maça çıkabildi, 2 asist yaptı.

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferinde mutlu sona ulaştı! İşte geliş tarihi...

SOYADI BAYKUŞ

Fırtına'nın kadrosuna katmak üzere olduğu Tymoteusz Puchacz'ın soyadı lehçe dilinde baykuş demek.

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