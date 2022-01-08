TRABZONSPOR HABERLERİ: Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Fark yaratan isimler oldular"

REHA KAPSAL - NAVİGASYON

Lige bir hafta da olsa verilen aradan sonra formda olan lider Trabzonspor'un nasıl geri döneceği ve saha içi görüntüsü çok önemliydi. Rakibi Malatyaspor'un, hem saha içindeki oyun ve oyuncu krizi olan ilk yarıdaki görüntüsünü, ikinci yarının ilk maçı olan Trabzon deplasmanına da taşıdığı görüldü.