07 Ocak 2022, Cuma
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NWAKAEME İLK 11'DE
Sezonu kapattıkları için lisansları askıya alınan Edgar Ie ve Gervinho da görev yapamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Yeni transferler Edin Visca ile Kouassi ara transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için Yeni Malatyaspor kadrosunda yer almıyorlar. Fildişi Milli Takımı'nda bulunan Kouassi, Afrika Kupası'nın ardından Trabzon'a dönecek. Yeni Malatyaspor'da da Afrika Kupası'na giden Tetteh ve Haddadi kadroda yok.
İŞTE TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwaakeme, Cornelius
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Ndong, Aabid, Mustafa, Chouair, Kubilay, Adem
Lider start veriyor! İşte Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i
Lider Trabzonspor sezonun 2. yarısının evinde açıyor. Bordo-mavililer sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında bu akşam Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek... Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak... Fotomaç'ın derlediği habere göre ilk yarıyı lig tarihindeki en fazla puanı (46) toplayarak lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya da galibiyetle başlamayı hedefliyor... Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası'na giden ancak adalesinden sakatlandığı için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Djaniny'nin yanı sıra Anders Trondsen ve Serkan Asan sakat.
NWAKAEME İLK 11'DE
Sezonu kapattıkları için lisansları askıya alınan Edgar Ie ve Gervinho da görev yapamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Yeni transferler Edin Visca ile Kouassi ara transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için Yeni Malatyaspor kadrosunda yer almıyorlar. Fildişi Milli Takımı'nda bulunan Kouassi, Afrika Kupası'nın ardından Trabzon'a dönecek. Yeni Malatyaspor'da da Afrika Kupası'na giden Tetteh ve Haddadi kadroda yok.
İŞTE TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwaakeme, Cornelius
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Ndong, Aabid, Mustafa, Chouair, Kubilay, Adem
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