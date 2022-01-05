05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Marcelo'ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...

Süper Lig'de güçlü rakiplerinin farkla önünde bulunan Trabzonspor, sol bek operasyonu kapsamında flaş bir isimle görüştü. Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo'ya, bordo mavili idarecilerin teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor’dan Marcelo’ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor kulübü, dikkat çeken transfer girişiminde bulundu.

Trabzonspor’dan Marcelo’ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

Trabzonspor’dan Marcelo’ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...

61 Saat'in haberine göre, oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor kulübüne dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi.

Trabzonspor’dan Marcelo’ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...

Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 Milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.

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