Trabzonspor'dan Marcelo'ya teklif! Yıldız oyuncunun cevabı...
Süper Lig'de güçlü rakiplerinin farkla önünde bulunan Trabzonspor, sol bek operasyonu kapsamında flaş bir isimle görüştü. Uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo'ya, bordo mavili idarecilerin teklif yaptığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor kulübü, dikkat çeken transfer girişiminde bulundu.
Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran Trabzonspor, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.
61 Saat'in haberine göre, oyuncu cephesi, tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirerek Trabzonspor kulübüne dönüş yaptı. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz" cevabını verdiği öğrenildi.
Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 Milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı