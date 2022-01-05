05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ Edin Visca transferi için bir araya geliyor!

Edin Visca’da kritik görüşme! Bir araya geliyorlar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Lig'de lider konumda olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Şampiyonluğa ulaşmak için transferde harekete geçen Fırtına'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerin Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in yıldızı Edin Visca'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Bordo mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncunun transferini sonlandırmak üzere saar 14.30'da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Bu görüşmenin ardından Visca transferi resmiyete dökülecek.

Başakşehir'den Edin Visca açıklaması!

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