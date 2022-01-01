Trabzonspor'da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...
Trabzonspor'da Edgar'ın sakatlığının ardından stoper arayışlarına girilirken gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililerde listeye dahil olan futbolcu Chancel MBemba oldu. İşte transferdeki son detaylar...
Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'ya bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
FAZLA SÜRE ALAMADI
Chansel MBemba'nın Porto'dan ayrılmak istemesinin en büyük sebebi yeterli süre alamaması. 2015-16 sezonunda Newcastle United'ın 12 milyon euro'luk bir yatırım yaptığı Demokratik Kongolu stoper daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yoluna devam etmeyi planlıyor. Mbemba bu sezon ligde 13 maçta oynadı. Portekiz Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıktı. Golü ve asisti bulunmuyor.
ÖZELLİKLERİ
Dengeli ve çevik bir stoper.
İkili mücadelelerde sağlam.
Güvenilir bir savunmacı.
Ayaklarına hakim.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı