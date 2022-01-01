01 Ocak 2022, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...

Trabzonspor'da Edgar'ın sakatlığının ardından stoper arayışlarına girilirken gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililerde listeye dahil olan futbolcu Chancel MBemba oldu. İşte transferdeki son detaylar...

Trabzonspor’da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'ya bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor’da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...

FAZLA SÜRE ALAMADI

Chansel MBemba'nın Porto'dan ayrılmak istemesinin en büyük sebebi yeterli süre alamaması. 2015-16 sezonunda Newcastle United'ın 12 milyon euro'luk bir yatırım yaptığı Demokratik Kongolu stoper daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yoluna devam etmeyi planlıyor. Mbemba bu sezon ligde 13 maçta oynadı. Portekiz Kupası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça çıktı. Golü ve asisti bulunmuyor.

Trabzonspor’da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...

ÖZELLİKLERİ

Dengeli ve çevik bir stoper.
İkili mücadelelerde sağlam.
Güvenilir bir savunmacı.
Ayaklarına hakim.

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