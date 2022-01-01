Trabzonspor’da stopere Chancel MBemba! İşte görüşmedeki o detay...

Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Fotomaç'ın derlediği habere göre Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba... Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre Trabzonspor, Mbemba'ya bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

