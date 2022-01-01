01 Ocak 2022, Cumartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya! "İkinci devre..."

Nwakaeme’den Avcı’ya! İkinci devre...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı sonrası gözler Nijeryalı futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. 32 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'ya "Merak etmeyin hocam. Ayağım gayet iyi, çalışmalarım da iyi gidiyor. İkinci devrenin ilk maçına hazır olacağım" dedi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ilk devrenin sonuna doğru sakatlık yaşamıştı. Fotomaç'ın derlediği son 3 maç ile kupa randevusunda forma giyememişti. 32 yaşındaki oyuncu kısa tatil döneminde de ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Tecrübeli kanat oyuncusunun tedavi sürecini tamamladığı, güçlenme aşamasına geçtiği kaydedildi. Nwakaeme önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı'ya tatilde çalışırken kaydedilen bir videosunu yolladı. Yıldız isim, Avcı'ya "Merak etmeyin hocam. Ayağım gayet iyi, çalışmalarım da iyi gidiyor. İkinci devrenin ilk maçına hazır olacağım" dedi.
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