01 Ocak 2022, Cumartesi
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Nwakaeme'den Abdullah Avcı'ya! "İkinci devre..."
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığı sonrası gözler Nijeryalı futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine çevrildi. 32 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı'ya "Merak etmeyin hocam. Ayağım gayet iyi, çalışmalarım da iyi gidiyor. İkinci devrenin ilk maçına hazır olacağım" dedi.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme ilk devrenin sonuna doğru sakatlık yaşamıştı. Fotomaç'ın derlediği son 3 maç ile kupa randevusunda forma giyememişti. 32 yaşındaki oyuncu kısa tatil döneminde de ülkesi Nijerya'ya gitmişti. Tecrübeli kanat oyuncusunun tedavi sürecini tamamladığı, güçlenme aşamasına geçtiği kaydedildi. Nwakaeme önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı'ya tatilde çalışırken kaydedilen bir videosunu yolladı. Yıldız isim, Avcı'ya "Merak etmeyin hocam. Ayağım gayet iyi, çalışmalarım da iyi gidiyor. İkinci devrenin ilk maçına hazır olacağım" dedi.
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