TRABZONSPOR HABERLERİ - Fode Koita'dan açıklama: Ligin ikinci yarısı...
Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan sezon başında kadrosuna kattığı Fode Koita, Boluspor maçında sergilediği futbolla tam not aldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Gineli forvet yapmış olduğu açıklamada, "Uzun zamandır gelmesini beklediğim bir goldü. Umuyorum bu bir başlangıç olur. Takım arkadaşlarım ve hocam bana gerçekten çok büyük öz güven aşılıyor" dedi.
Sezon başında alınan ama uzun sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Koita, Boluspor'a attığı golün kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Fotomaç'a konuşan 31 yaşındaki Gineli forvet "Uzun zamandır gelmesini beklediğim bir goldü. Umuyorum bu bir başlangıç olur. Takım arkadaşlarım ve hocam bana gerçekten çok büyük öz güven aşılıyor" dedi. Form tutmaya başladığını vurgulayan 1.86 boyundaki yıldız "Sizin de bildiğiniz gibi geçen sene çok uzun bir süre futboldan uzak kaldım. Formumu yakalamak adına çok çalışıyorum. Sezon başında da şanssız sakatlıklar yaşadım. Ligin ikinci yarısı zor geçecek ama başaracağız" diye konuştu.
AVCI: GÖNDERMEYİN
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle son haftalarda forma giymeyi başarabilen Koita'nın devre arasında ayrılma ihtimali vardı. Ancak Abdullah Avcı, ligde sonradan girdiği Altay maçında asist yapan ve Boluspor'a kupada gol atan 31 yaşındaki forvetin kalmasını istedi. Yönetim de gelen teklifleri reddetti.
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