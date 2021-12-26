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Trabzonspor - Başakşehir maçı sonrası Edin Visca pazarlığı! Yöneticiler...

Maç sonrası transfer pazarlığı! Yöneticiler...
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığının ardından kanat transferi için harekete geçildi. Bordo mavili takım, gündemine Başakşehirli Edin Visca'yı almıştı. Fırtına, Başakşehir maçı sonrası İstanbul ekibinin yöneticileriyle bir araya geldi. Başakşehir, Visca için istediği bonservisi Trabzonspor'a iletti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gervinho'nun sezonu kapatmasının ardından kanat oyuncusu arayan bordo-mavililer Cristian Tello'da istediğini bulamadı. İspanyol futbolcu olmayınca rota bir kez daha Başakşehir'den Edin Visca'ya döndü.

Fotomaç'ın haberine göre, 90 dakika bitiminde Trabzonspor ve Başakşehir yöneticileri bir araya geldi. Bordomavili idareciler, İstanbul ekibinin 4 milyon euro'luk bonservis isteğinde indirim talepp ettiler.

İki ekibin idarecileri temasları sürdürecek. Edin Visca'nın da kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istemesi Karadeniz ekibinin elini güçlendiriyor.

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