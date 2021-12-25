Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? (Trabzonspor - Başakşehir maçı canlı izle)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.
Başakşehir: Henüz açıklanmadı.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayacak olan Trabzonspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
5 YILLIK HASRET
Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi. Bordo mavililer yarın 5 yıllık hasrete son vermek için sahaya çıkacak.
TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
Sezonun ilk devresini zirvede kapatmayı garantileyen bordo mavililerin Başakşehir ile olan kapanış maçına taraftarın ilgisi büyük oldu. Son rakamlara göre Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı için 39 bin 200 bilet satılırken tribün doluluk oranı yüzde 96 olarak gerçekleşecek.
KART SINIRI VE CEZALILAR
Trabzonspor'da yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de olması beklenen Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.
Rakip takım Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci forma giyemezken, GZT Giresunspor maçında kart gören Ömer Ali Şahiner Trabzonspor maçında kadroda yer almayacak.
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