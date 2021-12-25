Trabzonspor - Başakşehir maçı | CANLI (Trabzonspor Başakşehir canlı izle)

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan sürüyor. Lider konumda bulunan Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...





TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Okaka.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

5 YILLIK HASRET



Karadeniz fırtınası ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibiyle Süper Lig'de 27. kez karşılaşmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 2015 yılında oynanan lig maçından bu yana Başakşehir'i evinde yenemedi.

KART SINIRI VE CEZALILAR



Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir karşılaşmasında Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.

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