22 Aralık 2021, Çarşamba

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını kar altında sürdürdü!

Lider hazırlıklarını kar altında sürdürdü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Bordo mavili ekip zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden kar altında başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, 25 Aralık Cumartesi günü sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile son buldu. Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım Cuma günü yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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