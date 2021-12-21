21 Aralık 2021, Salı
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İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Zor maç olacağını ifade etmiştim. Maçı oynarken, tercihleri kullanırken, formasyonu değiştirdik. Hep kazanma duygusuyla, bazen oyundan kopma yaşadık. Sonrasında yine bir hamle yaptık.
Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz.
Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadık.Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli.
Oyun dalgalanınca bir hamle yaptık. Abdülkadir Ömür'ü sol beke çektik. Koita hamlesiyle önde uzun boylu forvet ağırlıklı 3 oyuncuyu iç orta saha gibi yapıp, kenarları kullanabilmek için 2-3-3-2 gibi formasyona döndük.
Transfer döneminde iki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bir sol bek transferi düşünüyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşacak, birebirde adam eksiltecek bir kenar oyuncusu gündemimizde.
Altay-Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı,"Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Transfer döneminde iki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bir sol bek transferi düşünüyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşacak, birebirde adam eksiltecek bir kenar oyuncusu gündemimizde." dedi.
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Zor maç olacağını ifade etmiştim. Maçı oynarken, tercihleri kullanırken, formasyonu değiştirdik. Hep kazanma duygusuyla, bazen oyundan kopma yaşadık. Sonrasında yine bir hamle yaptık.
Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz.
Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. İddia ederek söylüyorum, sadece 3 puan aldık, başka bir şey kazanmadık.Hedefe giderken, geriden gelip kazanmak da önemli.
Oyun dalgalanınca bir hamle yaptık. Abdülkadir Ömür'ü sol beke çektik. Koita hamlesiyle önde uzun boylu forvet ağırlıklı 3 oyuncuyu iç orta saha gibi yapıp, kenarları kullanabilmek için 2-3-3-2 gibi formasyona döndük.
Transfer döneminde iki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Bir sol bek transferi düşünüyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşacak, birebirde adam eksiltecek bir kenar oyuncusu gündemimizde.
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