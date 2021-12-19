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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Altay hazırlıklarına başladı!

Fırtına Altay hazırlıklarına başladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor, 18. haftada Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Marek Hamsik'in oğulları da bugünkü idmanda babalarına eşlik etti.

Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, dün gerçekleşen Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında ara vermeden Altay maçı için çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan idmanda iki grup halinde çalışan oyuncular, rejenerasyon, dinamik ısınma ve koordinasyon çalıştı. Hazırlıklarına 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden bordo mavililer, idmanı çift kale maç ile bitirdi. Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Marek Hamsik, bugünkü idmana yanında iki oğlunu da getirdi. Baba ve oğulları salonda birlikte çalıştı.

Yoğun bir maç haftasına giren bordo mavililer, 21 Aralık Salı günü karşılaşacağı Altay maçı için yarın saat 13.30'da son hazırlıklarını yapacak. Bordo mavililer saat 16.30'da ise havayoluyla İzmir deplasmanına hareket edecek.

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