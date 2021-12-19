TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Altay hazırlıklarına başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor, 18. haftada Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında karşılaşacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Marek Hamsik'in oğulları da bugünkü idmanda babalarına eşlik etti.
Spor Toto Süper Lig'de 42 puanla zirvede bulunan Trabzonspor, dün gerçekleşen Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında ara vermeden Altay maçı için çalıştı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan idmanda iki grup halinde çalışan oyuncular, rejenerasyon, dinamik ısınma ve koordinasyon çalıştı. Hazırlıklarına 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden bordo mavililer, idmanı çift kale maç ile bitirdi. Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Marek Hamsik, bugünkü idmana yanında iki oğlunu da getirdi. Baba ve oğulları salonda birlikte çalıştı.
Yoğun bir maç haftasına giren bordo mavililer, 21 Aralık Salı günü karşılaşacağı Altay maçı için yarın saat 13.30'da son hazırlıklarını yapacak. Bordo mavililer saat 16.30'da ise havayoluyla İzmir deplasmanına hareket edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi