Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 39 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 17. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo mavililer, yeniden seri yakalamak istiyor. İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 39 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, 29 puanla üçüncü sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.
Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti. Fotomaç'ın haberine göre, Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan kazanması halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Karadeniz devinde tek hedef 3 puan.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djanıny, Bakasetas, Cornelius.
HATAYSPOR: Munir, K. Ahmet, Falette, Fatih, B.Öksüz, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Saba, Diouf, Saint-Louis.
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