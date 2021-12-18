Fırtına’da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11’leri

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti. Fotomaç'ın haberine göre, Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan kazanması halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Karadeniz devinde tek hedef 3 puan.