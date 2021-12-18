18 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 39 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 17. hafta karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo mavililer, yeniden seri yakalamak istiyor. İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına’da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11’leri
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve Süper Lig'de 27 maçlık namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde 39 puanla zirvede yer alan Karadeniz devi, 29 puanla üçüncü sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Fırtına’da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11’leri

Bordo-mavililer, Hatayspor'u mağlup ederek devre arasına kadar olan üç maçlık seriyi kayıpsız geçme yolunda ilk engeli aşmak istiyor. Fırtına ayrıca bugün 3 puan alarak Şenol Güneş Stadı'nda üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Adana Demir'i yenmişti. Fotomaç'ın haberine göre, Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında 3 puan kazanması halinde, 28 Aralık 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında evinde Kayserispor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında elde ettiği serinin ardından ilk kez 5 maçlık seriye ulaşacak. Karadeniz devinde tek hedef 3 puan.

Fırtına’da tek hedef galibiyet! İşte Trabzonspor- Hatayspor maçı muhtemel 11’leri

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Hamsik, Djanıny, Bakasetas, Cornelius.

HATAYSPOR: Munir, K. Ahmet, Falette, Fatih, B.Öksüz, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Saba, Diouf, Saint-Louis.

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