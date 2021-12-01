TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına rekor puanla şampiyonluğa gidiyor!
Süper Lig'de 14 maç sonunda 2.57 puan ortalamasını yakalayan Trabzonspor, bu istiktarını sürdürürse 97 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Fırtına, rekor puan sayısını da bulacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Geride kalan 14 maçta 2.57 puan ortalamasını tutturan Trabzonspor, rekorlarla şampiyonluğa doğru koşuyor. Akşam'ın haberine göre, Karadeniz ekibi kalan maçlarda da bu ortalamayı tutturursa sezonu 97 puanla tamamlayacak. Geçen sezon 40 maçta 84 puan toplayan Beşiktaş, 2.1 puan ortalaması elde etti. Ondan bir önceki sezonun şampiyonu Başakşehir ise 34 maçta 69 puan toplamış ve 2.02'lik bir puan ortalaması yakalamıştı.
Fenerbahçe 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 efsane sezonunda böyle bir ortalama yakalamış, 36 maçta 2.58'lik puan ortalamasıyla 93 puana ulaşmıştı. Beşiktaş'ın namağlup şampiyon olduğu 1991-92 sezonunda 30 maçta topladığı 76 puan ve 2.53 ortalama da Trabzonspor'un şu ana kadar elde ettiği performansın gerisinde kalıyor. Trabzonspor şu ana kadar 14 maçta 2.07 gol ortalaması da elde etti. Geçen sene 40 maçta 50 gol ortalaması yakalamıştı. Fenerbahçe 103 golle atarak 1,25'lik ortalama tutturmuştu.
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