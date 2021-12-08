Trabzonspor'da Edgar IE'den şampiyonluk sözleri! "Bu şekilde devam edersek..."
Trabzonspor'da savunmanın başarılı isimlerinden Edgar IE, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, "İyi maçlar çıkararak buralara geldik. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor, geleceği olan bir takım. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. Edgar ayrıca, "Hocamızla çok iyi bir iletişimimiz var. Saha içinde bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Savunmadaki başarımızı buna bağlıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da savunmanın başarılı isimlerinden Edgar IE, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İŞTE EDGAR'IN O SÖZLERİ:
"İyi maçlar çıkararak buralara geldik. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor, geleceği olan bir takım. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum."
"Hocamızla çok iyi bir iletişimimiz var. Saha içinde bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Savunmadaki başarımızı buna bağlıyorum."
"Şampiyon olmuşuz gibi gösterilmemiz kasıtlı olabilir. Henüz ilk yarı bile bitmedi. Maçları kazanıyoruz ama henüz kupa kazanmadık. Rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz."
"Taraftarın önünde oynadığımızda motivasyonumuz artıyor. Size inanan insanları, sizi gerçekten seven insanları gördüğünüzde elinizden gelenin fazlasını yapmak istiyorsunuz. Lideriz ve herkes bizi yenmeye çalışıyor. Taraftarımızın önündeki maçlar, bizim için çok önemli."
"İdolüm Gerard Pique. Genç bir oyuncuyken Barcelona B takımına transfer olduğumda ondan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım."
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