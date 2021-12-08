08 Aralık 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar IE'den şampiyonluk sözleri! "Bu şekilde devam edersek..."

Edgar’dan şampiyonluk sözleri! Bu şekilde devam edersek...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

Trabzonspor'da savunmanın başarılı isimlerinden Edgar IE, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, "İyi maçlar çıkararak buralara geldik. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor, geleceği olan bir takım. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. Edgar ayrıca, "Hocamızla çok iyi bir iletişimimiz var. Saha içinde bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Savunmadaki başarımızı buna bağlıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da savunmanın başarılı isimlerinden Edgar IE, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE EDGAR'IN O SÖZLERİ:

"İyi maçlar çıkararak buralara geldik. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor, geleceği olan bir takım. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

"Hocamızla çok iyi bir iletişimimiz var. Saha içinde bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Savunmadaki başarımızı buna bağlıyorum."

"Şampiyon olmuşuz gibi gösterilmemiz kasıtlı olabilir. Henüz ilk yarı bile bitmedi. Maçları kazanıyoruz ama henüz kupa kazanmadık. Rehavete girmeden maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz."

"Taraftarın önünde oynadığımızda motivasyonumuz artıyor. Size inanan insanları, sizi gerçekten seven insanları gördüğünüzde elinizden gelenin fazlasını yapmak istiyorsunuz. Lideriz ve herkes bizi yenmeye çalışıyor. Taraftarımızın önündeki maçlar, bizim için çok önemli."

"İdolüm Gerard Pique. Genç bir oyuncuyken Barcelona B takımına transfer olduğumda ondan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım."

Edgar'dan şampiyonluk sözleri!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları... Fırtına'nın yeni ismi Jean Evrard Kouassi! İşte sözleşme şartları...
Avcı’nın gözü o isimlerde! Norveç çıkarması çok yakın Avcı'nın gözü o isimlerde! Norveç çıkarması çok yakın
Yeni transfer Kouassi Trabzon’da! Yeni transfer Kouassi Trabzon'da!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör