TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına kasasını doldurdu! Süper Lig'de...

Yeni sezona bomba gibi giren Trabzonspor, ligde çıktığı 13 maçta yenilmedi. 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer kasasını da doldurdu. Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Fırtına, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. Karadeniz devi toplamda 31 milyon 200 bin TL'yi kasaya koydu. İşte detaylar...

Yeni sezona bomba gibi giren Trabzonspor, ligde çıktığı 13 maçta yenilmedi. 10 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer kasasını da doldurdu. Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Fırtına, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. Karadeniz devi toplamda 31 milyon 200 bin TL'yi kasaya koydu.

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