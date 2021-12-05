05 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Futbol sanatçısı Marek Hamsik

Futbol sanatçısı Marek Hamsik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Slovak yıldız, Adana Demir karşısındaki futboluyla ayakta alkışlandı. Attığı goldeki kontrolü de vuruşu da usta işiydi.

Futbol severler böyle büyük bir yeteneği Süper Lig'de izlediği için çok şanslı... Trabzonspor'un saha içindeki 'komutanı' Marek Hamsik, Adana Demirspor mücadelesinde yine futbol resitali sundu. Orta sahada takımını orkestra şefi gibi idare eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın saha içindeki 'büyük aklı' olmaya devam etti. İkinci yarıda da mükemmel bir gol kaydetti. Nwakaeme'nin uzaklardan pasında tek dokunuşla meşin yuvarlağı çok iyi indirdi. Kaleci Muriç'in çıktığını görünce de ayağının ucuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Marek Hamsik bu sezon 2. golünü kaydetti. 3 de asisti var.
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