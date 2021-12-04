Trabzonspor Adana Demirspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Ciddi bir rakiple oynayacağız
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında namağlup lider Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Tüm biletler tükenmiş. Taraftara teşekkür ediyorum. Ciddi bir rakiple oynayacağız." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
Tüm biletler tükenmiş. Taraftara teşekkür ediyorum. Takımlarına sonuna kadar destek oluyorlar. Savunmada ve hücumda onlarla beraber olmak istiyoruz. Bugün ciddi bir rakiple oynayacağız.
Oyuncularımıza destek istiyoruz. Beraber oynamak için de sonuna kadar destek olsunlar. Neler yapacaklarımızı çalıştık. Geçen haftadan Djaniny, Trondsen; iki hafta önce İstanbul'da sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin, yeni kulübeye dönebildiler.
Bakasetas'ı daha sağlıklı kullanabilmek için bugünkü tercihimizi böyle kullandık. Oyunun gidişatı, nasıl bir oyuncu profiline döneceğimizi gösterecek. Çok dikkatli şekilde oynamamız gerekiyor, taraftarımızın da desteğiyle 3 puan alarak yola devam etmek istiyoruz.
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