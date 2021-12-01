TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Adana Demirspor mesaisi! 3 eksik...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek namağlup lider Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Djaniny ve Trondsen çalışmalarda yer almadı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da yapılan antrenmana, Fatih Karagümrük maçı sonrası Trabzon'a dönmeyerek geceyi İstanbul'da geçiren teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı. Teknik direktör Avcı, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.
Adana Demirspor hazırlıklarının ikinci gününde, Djaniny, Erce Kardeşler ile Trondsen sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gaziantep FK maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Erce Kardeşler'in tedavisi sürerken, Djaniny'nin sol, Trondsen'in ise sağ ayağında ödem olduğu öğrenildi.
Çalışmalar sırasında İsmail Köybaşı ise geçici bir sakatlık yaşadı. Kısa sürede toparlanan Köybaşı idmana kaldığı yerden devam etti.
Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağımız Adana Demirspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 1, 2021
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