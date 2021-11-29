TRABZONSPOR HABERLERİ - Usta yazarlar Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - KAZANMAYI BİLDİ

Trabzonspor, Karagümrük maçına gelmeden önce 25 maçtır kaybetmeyerek ve son 6 maçını kazanarak çok başarılı bir performans çizmişti. İster istemez bu uzun süre mağlup olmama serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bu baskıdan çıkmak için sadece teknik ve taktik yeterli olmaz. Takımın fiziksel gücünden daha güçlü bir zihinsel yapısı olması gerekir.