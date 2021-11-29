TRABZONSPOR HABERLERİ - Usta yazarlar Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını yorumladı!
Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan lider Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
REHA KAPSAL - KAZANMAYI BİLDİ
Trabzonspor, Karagümrük maçına gelmeden önce 25 maçtır kaybetmeyerek ve son 6 maçını kazanarak çok başarılı bir performans çizmişti. İster istemez bu uzun süre mağlup olmama serisi takımda baskı da yaratabilirdi. Bu baskıdan çıkmak için sadece teknik ve taktik yeterli olmaz. Takımın fiziksel gücünden daha güçlü bir zihinsel yapısı olması gerekir.
Bordo-mavililerin ligin ortasına yaklaşırken 'ha bugün ha yarın takılacak' derken, üzerine strese girmesi düşünülürken, aksine her hafta bu psikolojik savaştan başarıyla çıkmasını biliyor. Bu zihinsel kuvvet, oynanan oyundan ve alınan 3 puandan daha önemli. Puan gelgitleri yaşamadan sürdürülebilir bir mental yapının oyuncuların üzerinde takım halinde oluşması bu başarıdaki en önemli faktördür.
Trabzonspor belki çok yüksek tempoda oynamadı, topa da fazla sahip olmadı. Ancak gücünün yüzde 50'siyle bile 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı kopardı. İki savunma bekinin kendi mevkisinin dışında oynayan isimler olması, hücuma katkılarını sınırlandırıyor. Abdullah Avcı da savunma oyuncularının yerinde kalmasını istiyor. Orta sahada Siopis ve Hamsik de savunma güvenliğini ön plana alınca rakibe pozisyon verilmiyor.
Trabzonspor; Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny gibi rakip yarı alanda problemi çözen anahtar oyuncularla maçı kazanmasını bildi. Zaten ilk 14 haftalık periyotta kontrollü oyun ve oyuncu kalitesi farkıyla puanları toplamayı becerdi. Bordo-mavililer, dün İstanbul'da Karagümrük karşısında 'oyunu erteleyip, 3 puanı kazanmayı bildi'.
Trabzonspor'un kazanarak devam etmesi tüm rakipleri üzerinde de baskıyı artırıyor. Diğer takımlar maçlarını artık sadece kazanmak üstüne kurmak zorunda çünkü puan kaybettikçe Trabzonspor'u yakalamak çok daha zor olacak. Ligin bitimine çok olmasına rağmen Karadeniz temsilcisinin önemli bir avantaj yakaladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreci futbolseverler olarak merakla bekliyoruz...
YUNUS EMRE SEL - DİSİPLİNLİ OYNADI
Karşılaşmaya beklenildiği gibi tempolu başlayan Trabzonspor, eksiklerine rağmen çok iyi kapanan ve oyun disiplininden kopmayan Karagümrük defansını aşmakta zorlandı. Ancak 13. dakikada Djaniny ceza sahasına girince Luckassen'in arkadan müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır köşe gönderini gösterirken daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izleyerek kısa bir sürede penaltı kararını verdi.
Topun başına geçen Djaniny'nin vuruşunu kaleci kurtardı. Ancak Cüneyt Çakır, vuruştan önce kaleci Viviano'unn ayaklarının çizginin üzerinde olmayışı nedeniyle penaltı atışını tekrarlattı ve bu kez Djaniny topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın 45. Dakikada Marek Hamsik'in pasında Djaniny bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak bu pozisyonda Nwakaeme'ye topu bırakınca, Nwakaeme boş kaleye topu gönderemeyerek auta attı. İkinci yarının hemen başında önemli bir pozisyonda golü kaçıran Abdülkadir Ömür, kısa süre sonra attığı usta işi golle takımını rahatlatan isim olmayı başardı.
Trabzonspor kağıt üstünde kolay gözüken ancak oyun disiplininden hiç taviz vermeyen Karagümrük karşısında aldığı bu galibiyetle şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha kayıpsız geçti.
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