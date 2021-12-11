Antalyaspor Trabzonspor canlı izle (Antalyaspor Trabzonspor canlı anlatım)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
ANTALYASPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Güray, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Mukaiuru.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi