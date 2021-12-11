Antalyaspor Trabzonspor canlı izle (Antalyaspor Trabzonspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya gelecekler. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Poli, Doğukan, Fredy, Ghacha, Mukaiuru.

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Süper Lig'de namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, 25 maçtır deplasmanda rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Son iki maçtır evinde yenilmeyen Antalyaspor, sahasında liderden puan yada puanlar almak için mücadele edecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30'a 8 üstünlüğü bulunuyor. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin attığı 92 gol attı, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük sağladı. Bordo-mavililer , Antalya'da oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

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