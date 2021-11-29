29 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı rekora doymuyor! Şimdi sıra o istatistikte...

Fırtına rekora doymuyor! Şimdi sıra o istatistikte...
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da namağlup seri devam ediyor. Bordo-mavililer bu sonucun ardından 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı. Tecrübeli teknik adam ile 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, gelecek hafta Adana Demirspor'u da mağlup etmesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak. (TS spor haberleri)

Lider Trabzon, dün konuk olduğu Karagümrük'e şans tanımadı. Bu sezon Kasımpaşa ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul'da çıktığı 3. lig maçını da kazanan bordo-mavililer, namağlup unvanını korudu, en yakın rakibiyle puan farkını 10'a çıkardı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Djaniny ve Abdülkadir'in golleriyle İstanbul'da 3 puanı alan Karadeniz ekibi, üst üste 7 galibiyetle yoluna devam ederken, deplasmandaki yenilmezlik serisini 25 haftaya çıkardı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 1995-1996 sezonundaki 26 haftalık yenilmezlik serisini de dün itibari ile yakaladı. Tecrübeli teknik adam ile 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fırtına, gelecek hafta Adana Demirspor'u da mağlup etmesi halinde 1995-1996 sezonundaki rekoru kıracak. Bu sezon iç sahada 14 puan toplayan bordomavililer, deplasmanlarda ise 22 puanla ligin en çok kazanan takımı oldu.

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