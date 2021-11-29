29 Kasım 2021, Pazartesi
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VIVIANO BAKAKALDI
Abdülkadir dakikalar 62'yi gösterirken Anthony Nwakaeme'den aldığı topu düzeltti, ardından müthiş bir füze çıkardı. Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü. Abdülkadir Ömür böylece kariyerinde ilk defa art arda 3 maçta fileleri havalandırdı. Genç yıldız karşılaşma sonrasında "Çok mutluyum. İlk defa 3 maç arka arkaya gol attım. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür seriye bağladı! Üst üste 3 karşılaşmada...
Trabzonspor'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Galatasaray maçında sergilediği kötü performansla ilk yarıda oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün sonrasındaki yükselişi göz dolduruyor. Milli futbolcu Karagümrük maçında mükemmel bir gole imza atarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Galatasaray maçında 37. dakikada protestolarla kenara gelen, göz yaşlarına engel olamayan Abdülkadir Ömür adeta küllerinden doğdu. Fotomaç'ın derlediği habere göre genç yıldız hem Trabzonspor'da hem de Milli Takım'da müthiş maçlar çıkardı. Sonunda rekoru da kırdı. Beşiktaş ve Gaziantepspor karşılaşmalarında fileleri sarsan 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde hiç üst üste 3 maçta gol kaydedememişti. Abdülkadir Ömür dün bunu da başardı. Bir yoklaması kaleyi bulmadı, ikincisinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
VIVIANO BAKAKALDI
Abdülkadir dakikalar 62'yi gösterirken Anthony Nwakaeme'den aldığı topu düzeltti, ardından müthiş bir füze çıkardı. Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano meşin yuvarlağı ancak ağlarında gördü. Abdülkadir Ömür böylece kariyerinde ilk defa art arda 3 maçta fileleri havalandırdı. Genç yıldız karşılaşma sonrasında "Çok mutluyum. İlk defa 3 maç arka arkaya gol attım. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Biz sadece kendi maçlarımıza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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