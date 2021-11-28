Trabzonspor penaltı kazandı! İşte Fatih Karagümrük maçında yaşanan o pozisyon...
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım mücadelenin 13. dakikasında Luckassen'in müdahalesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Djaniny topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın 13. dakikasında bordo mavili takım penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesi sonrası Djaniny kendini yerde buldu. Hakem Cüneyt Çakır VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
Müdahaleyi yapan Luckassen herhangi bir kart görmedi.
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Djaniny topu kaleciye nişanladı. Ancak bir kez daha VAR devreye girdi ve Viviano'nun hatalı pozisyon alması sebebiyle penaltı vuruşu tekrarlandı. Djaniny bu kez topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
(Fotoğraflar: beIN Sports)
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