Fatih Karagümrük Trabzonspor CANLI İZLE 📺 | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, namağlup liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak kafilede yer aldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Pazar gününün önemli maçlarından biri olan Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşması merakla bekleniyor. Bu sezon sergiledikleri futbol ile takdir edilen iki takım kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
📺 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik müsabaka 28 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesi ve sonrasında aspor.com.tr'de yer alacak.
👤 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.
🚑 FATİH KARAGÜMRÜK'TE ÖNEMLİ EKSİKLER
İstanbul ekibinde 7 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlılarda cezalı olan Vegar Hedenstad, Lucas Biglia ve Ervin Zukanovic ile sakatlıkları bulunan Alpaslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Mehdi Benatia ve Kerim Frei, bordo-mavili takıma karşı sahaya çıkamayacak.
🟨 SIOPIS SINIRDA
Orta sahanın acar futbolcusu Manolas Siopis sarı kart sınırında. Bugünkü Karagümrük mücadelesine ilk 11'de çıkması beklenen Yunan yıldız kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Manolas Siopis, sarı kart görürse Adana Demirspor karşılaşmasında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
💪 TRABZONSPOR LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
🔥 FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
KARAGÜMRÜK: VIVIANO, SERHAT, LUCKASSEN, BALKOVEC, CANER, EFE, EMRE, ERHUN, BERTOLACCI, KARAMOH, PESIC
TRABZONSPOR: UĞURCAN, DORUKHAN, EDGAR IE, HUGO, TRONDSEN, SIOPIS, BERAT, A.ÖMÜR, DJANINY, NWAKAEME, CORNELIUS
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