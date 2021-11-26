BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan eski Trabzonsporlu Ekuban'a kanca! Teklif yapıldı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezon iki kupayı da kazanan ve yeni sezona birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş'ta işler istendiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çeken siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de zirvenin 13 puan gerisine düşerek 9. sırada yer aldı. Devre arası hem savunmaya hem de hücuma yönelik takviye yapmak isteyen Kartal'da ilk temas sürpriz bir isim için gerçekleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 3 sezon boyunca Trabzonspor'da başarıyla forma giyen ve yazın Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için kulübüyle görüştü.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE...
Sabah'ın haberine göre, İtalya Ligi'nde 18. sırada bulunan Genoa'da yeni teknik direktör Shevchenko'nun vereceği karar belirleyici olacak. Bordo-mavililerden, İtalyan ekibine 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da koyacak. Siyah-beyazlılar, hücumun her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncuyu transfer etmesi halinde hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de ileri uçta değerlendirebilecek.
İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI
Genoa ile 2024'ün haziran ayına kadar sözleşmesi olan Caleb Ekuban, İtalya'da aradığını bulamadı. Ganalı yıldız, 10 resmi karşılaşmada 470 dakika sahada kalırken, gol ya da asistle tanışamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri