BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’tan eski Trabzonsporlu Ekuban’a kanca! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon iki kupayı da kazanan ve yeni sezona birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş'ta işler istendiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çeken siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de zirvenin 13 puan gerisine düşerek 9. sırada yer aldı. Devre arası hem savunmaya hem de hücuma yönelik takviye yapmak isteyen Kartal'da ilk temas sürpriz bir isim için gerçekleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 3 sezon boyunca Trabzonspor'da başarıyla forma giyen ve yazın Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için kulübüyle görüştü.