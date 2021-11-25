25 Kasım 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın 2 yıldızı ne zaman dönüyor? İşte son gelişmeler...
Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da sakat futbolculardan Bakasetas ve Hamsik'in son durumları belli oldu. Slovak futbolcunun oynaması beklenirken, Bakasetas'ın durumu henüz netlik kazanmadı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Karagümrük maçı öncesi sakat oyunculardan haber geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Hamsik'in dinlendirildiği süre içerisinde sakatlığını önemli ölçüde atlattığı ve Karagümrük maçında sahada olabileceği belirtilirken, Bakasetas'ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Yunan orta sahanın kendisini deneyeceği ve teknik ekibin sağlık kurulu ile yapacağı değerlendirme sonucunda alacağı karara göre kadroya girebileceği ifade edildi.
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